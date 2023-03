Spezia-Inter, Semplici vara il tridente! La probabile formazione – SM

Spezia-Inter è in programma domani alle 20:45. Semplici, tecnico dei bianconeri, dovrebbe optare per il tridente contro la squadra di Inzaghi. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da SportMediaset

SCELTE – Spezia-Inter si avvicina. I bianconeri cercano importanti punti salvezza fra le mura amiche del Picco. Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, dovrebbe optare per il 4-3-3: secondo SportMediaset in difesa Nikolaou, vista l’assenza di Reca per squalifica, potrebbe essere dirottato sulla corsia di sinistra con Ampadu e Wisniewski in mezzo e Amian sulla destra. A centrocampo dovrebbero agire Bourabia, Agudelo ed Ekdal. In attacco il tridente formato da Verde, Nzola e Gyasi.

Fonte: SportMediaset.it