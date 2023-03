Spezia-Inter, Semplici pensa all’attacco pesante e può recuperarne due

Spezia-Inter venerdì alle 20.45 potrebbe vedere modifiche di formazione da parte di Semplici, che ha debuttato con due pareggi alla guida dei liguri. Sport Mediaset parla di attacco pesante.

DUE ANZICHÉ UNO – Nelle due partite contro Udinese e Verona, le due con cui ha iniziato la sua esperienza in panchina in Liguria, Leonardo Semplici ha usato il 4-2-3-1 (o 4-3-3 in base alla posizione di Kevin Agudelo). Per Spezia-Inter però c’è la possibilità di una modifica tattica, ossia due centravanti di ruolo. Sport Mediaset parla di inserimento di Eldor Shomurodov, arrivato nel mercato di gennaio dalla Roma, accanto a M’Bala Nzola. L’altra novità nello Spezia è che per l’Inter dovrebbero recuperare due giocatori. Si tratta di Joao Moutinho, pure lui innesto invernale, e Jeroen Zoet che è il secondo portiere. Difficile invece che ce la faccia Simone Bastoni, atteso dopo la sosta.

