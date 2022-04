Spezia-Inter nel segno di… Moratti: salvò i liguri e lanciò Ausilio – CdS

Per Spezia-Inter di venerdì (ore 19) c’è un ricordo legato a Moratti. Il Corriere dello Sport ripercorre le tappe del periodo in l’ex proprietario dei nerazzurri gestì, per alcuni anni, anche la società ligure piazzandoci Ausilio.



DOPPIO CLUB – A metà luglio 2022 Massimo Moratti comprò il 30% delle azioni dello Spezia. All’epoca era, già da oltre sette anni, proprietario dell’Inter e aveva come obiettivo far diventare la società ligure un club satellite in Serie C1. Motivo per cui, soprattutto nelle due stagioni successive, andarono diversi giocatori in prestito: nella lista fatta dal Corriere dello Sport spiccano Alex Cordaz, ora terzo portiere nerazzurro, e Goran Pandev. Nel 2003 Piero Ausilio passò dal settore giovanile dell’Inter allo Spezia, come direttore sportivo, iniziando di fatto la sua carriera in prima squadra. Moratti diventò azionista di maggioranza a novembre 2004 (con Ernesto Paolillo presidente), lo rimase per poco meno di un anno per poi tornare a esserlo di minoranza. Nel 2008 lo Spezia, nel frattempo retrocesso dalla Serie B l’anno prima, fallì nonostante gli sforzi lato Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.