Spezia-Inter, secondo allenamento per i nerazzurri di Inzaghi: un assente

Spezia-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 19.00 allo stadio “Alberto Picco”, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi hanno svolto oggi il secondo allenamento settimanale. Tutti a disposizione tranne uno

ASSENTE – Spezia-Inter si avvicina e i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono ritrovati ad Appiano Gentile per il secondo allenamento settimanale in vista della sfida del Picco. Inter-Verona ha lasciato in eredità le non perfette condizioni fisiche di Stefan de Vrij (vedi articolo) mentre Nicolò Barella, uscito anzitempo, non preoccupa e si allena regolarmente in gruppo. L’olandese risulta assente anche dalla seduta odierna quindi prosegue con il lavoro a parte. La sua presenza contro i bianconeri di Thiago Motta rimane in forte dubbio: Inzaghi potrebbe nuovamente affidarsi a Danilo D’Ambrosio.