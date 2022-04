Spezia-Inter con un occhio a Milan e Roma: per Inzaghi scelte ponderate

Si avvicina la trasferta in Liguria per l’Inter. Spezia-Inter sarà il match che aprirà la trentatreesima giornata di campionato. Inzaghi valuta le sue scelte in vista anche del Milan e della Roma

SCELTE − Spezia-Inter sta per arrivare. L’Inter per dare continuità ai propri risultati venerdì alle 19.00 avrà un impegno da non sottovalutare contro la formazione dell’ex Thiago Motta. Simone Inzaghi è al lavoro per preparare al meglio la trasferta al Picco. Un occhio però va dato anche agli impegni successivi contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e contro la Roma di José Mourinho in campionato. Sport Mediaset ritorna su quanto già auspicato dallo stesso Inter-News.it (vedi articolo). In attacco, spazio ancora a Joaquin Correa che farà coppia con il rientrante Lautaro Martinez. Turno di riposo per Edin Dzeko. Pronto anche al debutto con l’Inter Robin Gosens che farà rifiatare un Ivan Perisic peraltro diffidato. In difesa, Inzaghi invece vorrebbe ancora preservare Stefan de Vrij, uscito acciaccato dopo il primo tempo contro il Verona.