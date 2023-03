Spezia-Inter, nerazzurri al lavoro alla Pinetina: novità dall’infermeria

L’Inter si prepara alla sfida contro lo Spezia di venerdì 10 marzo. I nerazzurri si sono radunati ad Appiano Gentile a due giorni dalla trasferta al Picco. Una novità tra i giocatori infortunati

SI RIVEDE − Una novità dall’allenamento di Appiano Gentile in vista di Spezia-Inter è Federico Dimarco. Come è possibile vedere dalle immagini postate dal club sul proprio sito ufficiale, il laterale mancino ha preso regolarmente parte al lavoro con la squadra. Non una semplice sgambata, ma un vero e proprio allenamento con tanto anche di partitella insieme ai compagni. Dunque, il suo infortunio potrebbe essere rientrato. Da capire se già contro lo Spezia potrà esserci. Niente da fare invece per Skriniar e Correa.

