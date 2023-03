Spezia-Inter, Mkhitaryan c’è ancora! Cambio in difesa: la formazione – TS

L’Inter scenderà questa sera in campo contro lo Spezia allo Stadio Alberto Picco. Simone Inzaghi deve ancora fare i conti con l’indisponibilità di Milan Skriniar (vedi articolo), ma nel frattempo sta ragionando sulla migliore formazione da poter schierare. Novità in vista secondo quanto fatto sapere da Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE − Questa sera, alle ore 20:45, sarà la volta di Spezia-Inter. La concentrazione, per la squadra di Simone Inzaghi, dev’essere massima dal momento che i nerazzurri devono puntare a non perdere per strada altri punti importanti. Invertendo il trend negativo delle partite giocate in trasferta. Il tecnico, con questo intento, sta ragionando anche sulla probabile formazione da schierare in campo. Potranno esserci, secondo quanto riferito da Tuttosport, diverse novità rispetto alla gara precedente disputata a San Siro contro il Lecce. Innanzitutto a partire dalla difesa dove può tornare titolare Stefan de Vrij, al posto di Francesco Acerbi. A centrocampo, invece, si può rivedere Marcelo Brozovic in cabina di regia, con Nicolò Barella e (ancora) Henrikh Mkhitaryan nel ruolo di mezzala. Sembrerebbe quindi che Inzaghi abbia intenzione di far rifiatare Hakan Calhanoglu in vista del Porto. Infine, novità possibili anche per il reparto offensivo: al posto di Edin Dzeko dovrebbe partire dal 1′ Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez.

Questa, quindi, la probabile formazione di Spezia-Inter secondo l’edizione odierna di Tuttosport: Onana; Darmian, de Vrij, A. Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport