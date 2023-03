Spezia-Inter, minuto di silenzio prima del match. Anche nel weekend

Spezia-Inter inizierà alle 20.45 (vedi formazioni), ma prima del calcio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio. Lo ha disposto, a partire da stasera e fino a lunedì, la FIGC a seguito di iniziativa del CONI in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.

RACCOGLIMENTO DA SPEZIA-INTER IN POI – “Preso atto delle indicazioni emanate dal presidente del CONI Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.

Il minuto di raccoglimento sarà accompagnato dalla lettura del seguente testo: «L’Italia onora la memoria delle 72 vittime del naufragio di Cutro con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità delle persone e salvare vite umane»“.

Fonte: FIGC