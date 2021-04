Spezia-Inter, liguri al lavoro: in due tornano ad allenarsi in gruppo

Inizia la preparazione a Spezia-Inter di mercoledì. La squadra di Vincenzo Italiano è tornata a lavorare in campo, con Ramos e Mattiello di nuovo in gruppo.

DUE RITORNI – Spezia-Inter si avvicina sempre di più. In vista della sfida di mercoledì sera al Picco, i liguri sono tornati ad allenarsi agli ordini del tecnico Vincenzo Italiano. Sono due i giocatori di nuovo in gruppo: Ramos e Mattiello. Il programma degli spezzini è la rifinitura di domani, preceduta dai soliti tamponi come da protocollo anti Covid-19.