Spezia-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Spezia-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 19:00. Partita valida per la 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Il weekend di Pasqua inizia in anticipo, con l’obiettivo di puntare la vetta (anche solo momentaneamente). Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Spezia-Inter

INDISPONIBILI – Tutti a disposizione in casa nerazzurra dopo il recupero di Stefan de Vrij e la squalifica scontata da Lautaro Martinez. Resta a casa solo l’esubero Aleksandar Kolarov, mentre il terzo portiere Alex Cordaz non dovrebbe trovare spazio nemmeno in panchina.

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – Il turnover studiato per l’Inter da Simone Inzaghi non dovrebbe interessare il 3-5-2 di partenza. A partita in corso, invece, possibile il passaggio al 3-4-2-1.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic in porta. In mezzo Milan Skriniar con Danilo D’Ambrosio terzo destro e probabilmente Alessandro Bastoni terzo sinistro, a meno che non venga rischiato dal 1′ in quanto diffidato. A quel punto spazio a Federico Dimarco, come contro l’Hellas Verona. Questo è il grande ballottaggio di Inzaghi a poche ore dalla partita.

CENTROCAMPO – A destra Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries, invece a sinistra Robin Gosens è pronto al debutto dal 1′ con Ivan Perisic inizialmente in panchina. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti rientra Lautaro Martinez, che troverà al suo fianco il connazionale Joaquin Correa, visto che per Edin Dzeko si parla di turnover in vista del Derby di Milano in Coppa Italia.

Spezia-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Alessandro Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 18 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 88 Caicedo.

La probabile formazione dello Spezia di Thiago Motta

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per i padroni di casa. L’ex nerazzurro Thiago Motta deve scegliere come completare l’attacco dello Spezia (vedi probabile formazione). In attesa delle formazioni ufficiali di Spezia-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).