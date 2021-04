Spezia-Inter, Italiano cambia mezza formazione? Pronto anche Farias

Spezia-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Italiano, dopo la sconfitta per 4-1 di domenica scorsa a Bologna, dovrebbe fare varie modifiche in formazione. Fra queste in attacco, con Piccoli e Farias pronti al rilancio.

SI CAMBIA – Per Spezia-Inter bisogna aspettarsi diversi cambi di formazione da parte di Vincenzo Italiano. In primis in attacco: M’Bala Nzola non figura tra i convocati (vedi articolo), quindi spazio per Roberto Piccoli, favorito su Andrej Galabinov. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, proprio all’andata, segnò il suo primo gol in Serie A seppur ininfluente per il 2-1 allo scadere. In vista del derby ligure col Genoa di sabato pomeriggio rimangono a riposo anche Simone Bastoni (protagonista in negativo al Dall’Ara) e Martin Erlic in difesa, perciò obbligati almeno altri due cambi rispetto a domenica. Sulla sinistra ci sarà Riccardo Marchizza, come centrale uno fra Julian Chabot e Claudio Terzi mentre dovrebbe essere confermato Ardian Ismajli. A destra, per completare il pacchetto arretrato, Luca Vignali o Salva Ferrer.

POSSIBILE RILANCIO – Nello Spezia non è escluso che contro l’Inter si riveda Diego Farias. L’attaccante brasiliano non è nemmeno entrato a Bologna, rimanendo in panchina. Considerati gli impegni ravvicinati Daniele Verde, autore di due gol nelle ultime tre uscite, potrebbe essere risparmiato, rimettendo l’ex Cagliari con uno fra Emmanuel Gyasi e Kevin Agudelo. A centrocampo sono invece tante le opzioni, anche se non dovrebbero riguardare Lucien Agoumé (in prestito dall’Inter): non parte titolare dal 31 gennaio, dopodiché ha giocato solo ventinove minuti. Sarà Matteo Ricci il vertice centrale, con Léo Sena o Tommaso Pobega e Giulio Maggiore come interni. In porta, da quando ha superato il Coronavirus, si è ripreso il suo posto Ivan Provedel. Questa la probabile formazione di Italiano per Spezia-Inter: Provedel; Salva Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Léo Sena, M. Ricci, Maggiore; Farias, Piccoli, Gyasi.