Spezia-Inter, Inzaghi recupera 2 giocatori? Skriniar, obiettivo Porto

Simone Inzaghi potrebbe recuperare due giocatori per Spezia Inter. Milan Skriniar invece tenterà di tornare per il match contro il Porto.

RECUPERI – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, salgono le quotazioni di Federico Dimarco e Joaquin Correa in vista di Spezia-Inter. In particolare, l’esterno potrebbe ottenere la maglia da titolare. L’argentino invece al massimo potrebbe partire dalla panchina a seguito dell’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box dall’inizio febbraio. Ancora fuori Milan Skriniar, che tenterà il recupero per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Porto.

Fonte: Sport.Sky.it

