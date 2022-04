Spezia-Inter, Inzaghi prosegue il lavoro: si rivede de Vrij! Una sensazione

Spezia-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 19.00 allo stadio “Alberto Picco”, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi si sono ritrovati anche oggi ad Appiano Gentile dove si rivede de Vrij

RITORNO – Spezia-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 19.00 e che aprirà di fatto la trentatreesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata anche oggi ad Appiano Gentile per il terzo allenamento in vista del match. Si rivede anche Stefan de Vrij, l’unico in dubbio per la partita. L’olandese, infatti, si è finora allenato a parte e nonostante non preoccupi la sensazione è che possa rimanere fuori per precauzione. Pronto Danilo D’Ambrosio al suo posto.