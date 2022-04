Spezia-Inter, Inzaghi conferma due dal 1′! Darmian scalza Dumfries – Sky

Spezia-Inter è la sfida che si giocherà domani alle ore 19.00 allo stadio Alberto Picco, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Inzaghi recupera de Vrij ma probabilmente non sarà l’olandese a scendere in campo dal 1′ (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro, infatti, schiererà un undici con più novità. Di seguito quanto rivelato da Andrea Paventi su Sky Sport

TRA CONFERME E NOVITÀ – Spezia-Inter si gioca domani alle ore 19.00, primo match della trentatreesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Andrea Paventi, Simone Inzaghi conferma due nerazzurri dal 1′: «Correa è molto probabile che parta dal 1′, così come Federico Dimarco. Non ci sarà de Vrij titolare ma è convocato e parte con la squadra. Unico sicuro del posto in difesa è Skriniar mentre Bastoni è appunto in ballottaggio con Dimarco. Poi in mezzo al campo Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre sulla corsia destra Darmian è favorito su Dumfries. Davanti, insieme a Correa, più Lautaro Martinez che Dzeko».