Spezia-Inter, Inzaghi come con il Lecce? Attenzione a un diffidato – CdS

Simone Inzaghi dopo aver risolto i dubbi in attacco (vedi QUI), per quanto riguarda il resto della formazione contro lo Spezia dovrebbe essere confermata gran parte dell’undici visto in campo contro il Lecce, considerando anche l’assenza forzata di Milan Skriniar. Attenzione però a un giocatore diffidato.

ULTIME – Sciolti i dubbi in attacco, Simone Inzaghi dovrà ragionare sul resto della squadra che domani affronterà lo Spezia in trasferta. I nerazzurri vogliono arrivare bene alla sfida di Champions League contro il Porto, spezzando anche quella che sembrerebbe essere una maledizione in trasferta, soprattutto per quanto riguarda i gol subiti. Sulla fascia sinistra il tecnico nerazzurro confermare Robin Gosens, reduce da una partita brillante contro il Lecce. Matteo Darmian è pronto ancora una volta a scalare in difesa, con Denzel Dumfries titolare a destra. A proposito, l’olandese è diffidato con un cartellino giallo salterebbe la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

