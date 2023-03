Spezia-Inter, Inzaghi cambia 2 giocatori? Un dubbio di formazione

Potrebbero esserci 2 novità nella formazione schierata da Simone Inzaghi per Spezia-Inter rispetto a quella in campo dal 1′ contro il Lecce.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, nells formazione iniziale dell’Inter questa sera in casa dello Spezia il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrebbe confermare Andre Onana tra i pali. In difesa, visto il forfait di Milan Skriniar, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Matteo Darmian, Francesco Acerbi (in vantaggio su Stefan de Vrij) e Alessandro Bastoni. Sulle corsie laterali Denzel Dumfries e Robin Gosens (nonostante il recupero di Federico Dimarco). A centrocampo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic al posto di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Nel reparto offensivo Romelu Lukaku (al posto di Edin Dzeko) e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com