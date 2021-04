Spezia-Inter, idee chiare per Conte. Possibile chance per Sanchez?

Spezia-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45 per chiudere la trentaduesima giornata di Serie A 2020-21. Antonio Conte ha le idee chiare per quanto riguarda la formazione, solo Alexis Sanchez potrebbe avere una chance in attacco dal 1′?

UNA CHANCE – Spezia-Inter, idee chiare per Antonio Conte per quanto riguarda la formazione. L’undici dovrebbe essere praticamente lo stesso di quello visto a Napoli contro la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Una differenza sarà probabilmente l’impiego di Ivan Perisic sulla fascia sinistra al posto di Matteo Darmian. Nelle ultime ore sembrerebbe aver preso sempre più forma l’idea di impiegare Alexis Sanchez titolare in attacco al fianco di Romelu Lukaku. Al momento però l’argentino resta comunque in vantaggio per una maglia da titolare. Ad oggi i due attaccanti nerazzurri hanno disputato trenta partite ciascuno in Serie A, realizzando ben trentasei gol in due.