Spezia-Inter, i convocati di Semplici: un rientro e due esclusi forzati

Leonardo Semplici ha diramato la lista dei giocatori convocati per Spezia-Inter di domani. Sono ventiquattro in totale in lista, con due esclusioni forzate e il ritorno a disposizione del portiere Zoet.

CONVOCATI – Sono 24 i giocatori convocati da Leonardo Semplici per Spezia-Inter di domani. In vista della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A, il tecnico dei liguri dovrà fare a meno degli squalificati Reca e Marchetti. Ritorna invece a disposizione il portiere Jeroen Zoet.

SPEZIA-INTER, I 24 CONVOCATI DI LEONARDO SEMPLICI

PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski;

DIFENSORI: 4.Ampadu, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara, 43.Nikolaou, 55.Wisniewski, 65.Giorgeschi;

CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Ekdal, 24.Kovalenko, 25.Esposito, 33.Agudelo, 72.Cipot, 77.Zurkowski;

ATTACCANTI: 10.Verde, 11.Gyasi, 14. Shomurodov, 18.Nzola, 19.Krollis, 30.Maldini,