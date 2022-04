Spezia-Inter, i 23 convocati di Thiago Motta: uno non recupera

A poco più di 24 ore da Spezia-Inter di domani, il tecnico dei liguri Thiago Motta ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per la partita. Non ce la fa Mehdi Bourabia, che in settimana era rientrato ad allenarsi in gruppo.

SPEZIA-INTER, I 23 CONVOCATI DI THIAGO MOTTA

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Reca, Colley, Nikolau, Erlic, Amian, Hristov, Bertola.

Centrocampisti: Kovalenko, Bastoni, Kiwior, Sala, Ferrer, Maggiore, Nguiamba.

Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Nzola, Agudelo, Antiste.