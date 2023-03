Spezia-Inter, Holm convocato da Semplici? Le ultime sul terzino

Emil Holm, terzino svedese alle prese con una forte pubalgia, potrebbe essere convocato dal tecnico Leonardo Semplici per Spezia-Inter.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, sale l’ottimismo in casa Spezia per Emil Holm in vista del match del campionato di Serie A in programma contro l’Inter. Il terzino destro svedese è alle prese con una pubalgia non completamente superata. Tuttavia non si esclude che possa essere presente nella lista dei convocati da parte del tecnico Leonardo Semplici per la partita di venerdi, anche se è ancora presto per essere sicuri della sua presenza.

Fonte: SportItalia.com

