Spezia-Inter, due conferme per Italiano. Piccoli si prende l’attacco

Spezia-Inter, due conferme in difesa per quanto riguarda la formazione di Vincenzo Italiano. In attacco invece chance per Piccoli.

LE ULTIME – Spezia Inter, la squadra allenata da Vincenzo Italiano vuole rialzare la testa dopo la pesante sconfitta in trasferta contro il Bologna. A quota trentadue punti in classifica, la squadra ligure vuole quanto prima trovare punti salvezza e allungare in classifica da Torino e Benevento, appena sopra la zona retrocessione. Italiano verso la conferma dei due terzini, Ferrer e Marchizza. A centrocampo non ci sarà Lucien Agoumé ma Ricci, nel ruolo di regita davanti la difesa, supportato da Maggiore e Pobega. L’attacco invece sarà affidato a Roberto Piccoli, giovanissimo attaccante in prestito dall’Atalanta. Insieme a lui anche Gyasi e Farias.