Spezia-Inter, cambiano gli esterni? Gosens pronto per il debutto dal 1′ – CdS

Spezia-Inter, l’obiettivo è vincere considerando però anche i prossimi impegni tra Coppa Italia e campionato. Cambi sulle fasce in vista della sfida al “Picco”, con Robin Gosens vicino al debutto da titolare sulla fascia sinistra.

ESTERNI E UN DEBUTTO – Tra i giocatori che potrebbero essere risparmiati in Spezia-Inter, c’è sicuramente Ivan Perisic. L’esterno croato, alla luce della sua brillantezza, non sembrerebbe aver bisogno di rifiatare, ma in vista di sfide importanti contro Milan (semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Roma in campionato, risparmiare più energie possibili, diventa fondamentale, soprattutto se diffidato come nel suo caso. Per questo motivo Robin Gosens è pronto finalmente a fare il suo debutto da titolare dal 1′. Anche sulla fascia destra qualcosa potrebbe cambiare, con il solito ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con l’olandese al momento favorito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.