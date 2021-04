Spezia-Inter si giocherà alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A. Dopo due giorni tumultuosi, segnati dall’adesione e poi dall’immediato addio alla Superlega (vedi articolo), i nerazzurri tornano in campo per riprendere la marcia.

BASTA PENSARE AD ALTRO – Spezia-Inter vale molto di più della Superlega, che a questo punto è già il passato. La toccata e fuga è durata quarantotto ore, con l’annuncio dopo il pari di Napoli e il dietrofront di stanotte. Non c’è più da ipotizzare scenari futuri, ma da concentrarsi sul presente (come più volte segnalato da Antonio Conte in queste settimane). La marcia per la Serie A riparte dal Picco: servono dodici punti, su ventuno disponibili, per non doversi interessare dei risultati delle avversarie. In primis del Milan, che anticipa alle 18.30 col Sassuolo. La serie di undici vittorie consecutive sarà pure finita domenica, ma l’Inter deve dare subito il segnale di rimettersi in corsa. Lasciando da parte tutte le discussioni degli ultimi giorni, che non contano più nulla.

CON O SENZA CAMBI? – Inevitabile che, nell’avvicinamento a Spezia-Inter, si sia parlato molto poco di formazione vista la questione Superlega. Conte ieri non ha fatto conferenza stampa (a posteriori: meglio così), ma basandosi sulla linea tenuta durante tutta la stagione è difficile che vinca il turnover. Al massimo un paio di cambi, ragionati, magari il rientro di Ivan Perisic sulla sinistra. Con due certezze: Romelu Lukaku non segna da due giornate e punta a tornare al gol, che invece ha trovato Christian Eriksen domenica togliendo anche l’ultimo step che gli mancava. Nello Spezia Vincenzo Italiano ha invece più modifiche da fare in formazione (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Spezia-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).