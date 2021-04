Spezia-Inter, i 25 convocati di Italiano: confermate tre assenze

Spezia-Inter è la sfida di Serie A in programma domani alle 20.45. Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei 25 convocati per il match contro l’Inter capolista. Tre le assenze per i liguri.

CONVOCATI – Spezia-Inter è la sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A, in programma domani al “Picco” alle 20.45. Vincenzo Italiano non avrà a disposizione tre elementi, ovvero Erlic, Nzola e Bastoni, che continueranno il loro lavoro verso il rientro nella sfida contro il Genoa. Di seguito la lista completa dei 25 convocati.

PORTIERI: Zoet, Rafael, Provedel;

DIFENSORI: Marchizza, Capradossi, Terzi, Ferrer, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Vignali;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Ricci, Agoumé, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena;

ATTACCANTI: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli.