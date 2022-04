Spezia-Inter, 2 possibili novità in difesa! Inzaghi sceglie Gosens dal 1′ – SM

Spezia-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 19.00 allo stadio “Alberto Picco”, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo le ultime indiscrezioni di sportmediaset.it, potrebbe scattare l’ora di Gosens dal 1′. Novità anche in difesa

RIPRENDE LA CORSA – Spezia-Inter è la sfida che aprirà di fatto la trentatreesima giornata di Serie A, venerdì alle ore 19.00. I nerazzurri di Simone Inzaghi riprendono la loro corsa scudetto che oggi vivrà uno snodo cruciale, seppur extra campo: vale a dire l’esito del ricorso di Bologna-Inter. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni di sportmediaset.it, Inzaghi potrebbe optare per più di una novità contro i bianconeri di Thiago Motta (QUI la conferenza del tecnico).

Spezia-Inter, le diffide pesano: Inzaghi con tre possibili novità di formazione

NOVITÀ – Innanzitutto Ivan Perisic potrebbe partire dalla panchina con Robin Gosens pronto a scendere in campo per la prima volta da titolare. Sul croato pesa la diffida che mette a rischio la sua presenza con la Roma di José Mourinho (vedi articolo), senza considerare che dopo lo Spezia c’è la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan. Inzaghi potrebbe stravolgere anche la difesa dove Stefan de Vrij è in forte dubbio: al suo posto si scalda Danilo D’Ambrosio. L’altro titolare che potrebbe rimanere fuori è Alessandro Bastoni per lo stesso motivo di Perisic, ovvero la diffida: al suo posto si potrebbe vedere Federico Dimarco. A completare la retroguardia ovviamente Milan Skriniar.

SCELTE STANDARD – Per quanto riguarda il resto della formazione non dovrebbe cambiare nulla: Handanovic in porta, difesa con appunto Dimarco, Skriniar e D’Ambrosio; centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu e sugli esterni Gosens e Dumfries; in attacco torna a disposizione Lautaro Martinez che andrà ad affiancare Dzeko.