Spezia-Inter 0-0 al 45′, è duello Lautaro Martinez-Dragowski (con rigore)

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Spezia-Inter, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Picco in questi primi quarantacinque minuti di gioco, con un vero e proprio duello tra Lautaro Martinez e Dragowski.

DUELLO NELLA PARTITA – Questo primo tempo di Spezia-Inter può essere riassunto nel duello tra Lautaro Martinez e Dragowski. Già a partire dal minuto 5, quando l’argentino lascia partire una conclusione potente da fuori area e il portiere polacco respinge prontamente. La più grande occasione neutralizzata è però al 13′, quando – dopo un lungo check per un fallo di Caldara su D’Ambrosio in area – Dragowski para il rigore battuto dal numero 10 nerazzurro. Si ripete ancora una volta l’estremo difensore dello Spezia pochi minuti dopo, con una conclusione a botta sicura da dentro l’area di Lautaro Martinez che viene mandata in angolo. Infine, al 41′, quando l’attaccante dell’Inter riparte velocemente facendosi tutto il campo: la sua conclusione è però ancora una volta mandata in angolo da un altro grande intervento del portiere dei padroni di casa. Termina così 0-0 il primo tempo della sfida.

