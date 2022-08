Spezia, Gotti prepara la sfida con l’Inter ma perde una pedina importante

Lo Spezia sarà il prossimo avversario dell’Inter in campionato per la gara che andrà in scena sabato 20 agosto alle 20:45. Per questa sfida importante, Luca Gotti perde una pedina importante a centrocampo.

ASSENZA SICURA – Dopo l’esordio in campionato contro il Lecce, l’Inter sarà impegnata sabato prossimo contro lo Spezia allenato da Luca Gotti. La squadra neo-promossa la scorsa stagione, però, sarà costretta a fare a meno dell’ex capitano Giulio Maggiore, prossimo al trasferimento alla Salernitana (già ieri era presente in tribuna allo Stadio Arechi).