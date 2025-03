Lo Spezia cade in casa col Brescia. Pio Esposito intraprendente!

Lo Spezia viene superato dal Brescia con il punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Gennaro Borrelli, siglato all’alba del match.

PRIMO TEMPO – Lo Spezia ospita il Brescia in una sfida delicata per gli equilibri in testa al Campionato di Serie B. Il club ligure, conseguendo i tre punti, avrebbe infatti la possibilità di portarsi a 2 punti dal Pisa secondo, in attesa poi della sfida dei toscani contro il Cosenza di domani 29 marzo. I propositi dei padroni di casa vengono però messi immediatamente in discussione dalla rete fulminante del Brescia, targata Gennaro Borrelli. La rete del vantaggio per i lombardi, giunta al 4′, rende inevitabilmente in salita l’incontro per i liguri, con Francesco Pio Esposito che cerca di prendersi la squadra sulle spalle. Vari sono i tentativi del calciatore di proprietà dell’Inter di incidere, ma il portiere avversario Luca Lezzerini si fa trovare sempre puntuale.

SECONDA FRAZIONE – Nei secondi 45 minuti, la squadra ligure non riesce a gestire in maniera efficace la sfera, concedendo ai bresciani varie opportunità in contropiede. Il Brescia non le sfrutta, ma il risultato finale rimane immutato. Il match termina con il punteggio di 0-1, con lo Spezia che rischia di trovarsi a -8 dal Pisa secondo.

SPEZIA-BRESCIA 0-1

4′ Borrelli (B)