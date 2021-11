Spezia, allenamento post sconfitta: un solo assente in vista dell’Inter

Dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Bologna (0-1), inizia subito la preparazione dello Spezia in vista della gara di mercoledì a San Siro contro l’Inter. Presente sul campo di allenamento anche il patron della squadra, Robert Platek.

ALLENAMENTO – Non perde tempo lo Spezia di Thiago Motta in vista dell’imminente gara di San Siro contro l’Inter di mercoledì. Dopo la sconfitta di ieri in casa con il Bologna, i liguri sono scesi in campo per l’allenamento di oggi. Squadra al completo con il solo Leo Sena assente. I titolari della gara di ieri hanno svolto un leggero lavoro atletico, partitelle a campo ridotto invece per il resto del gruppo. Alla seduta presente anche il proprietario della società Robert Platek per parlare con la squadra e incitare i giocatori.