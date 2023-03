Spezia al lavoro: uno pronto al ‘derby’ con l’Inter! 3 lavorano a parte

Lo Spezia, all’indomani del pareggio contro il Verona, si rituffa subito nel lavoro in vista del match casalingo contro l’Inter in programma venerdì 10 marzo alle ore 20.45. Semplici ha diviso la squadra in due gruppi. Il neo allenatore bianconero ne ritrova uno, ancora seduta personalizzata per tre giocatori

AL LAVORO – Lo Spezia di Leonardo Semplici, neo allenatore bianconero, ha pareggiato ieri al “Picco” contro il Verona e oggi è tornato subito in campo per iniziare a preparare la sfida casalinga di venerdì 10 marzo ore 20.45 contro l’Inter di Simone Inzaghi. I liguri nella prima seduta settimanale sono stati divisi in due gruppi: lavoro in palestra per chi è stato impiegato nel Lunch Match della venticinquesima giornata di Serie A mentre tutti gli altri hanno svolto un allenamento congiunto con la Primavera di mister Vecchio. La partitella, della durata di 45 minuti, si è conclusa 4-1 per i ragazzi di Semplici con doppietta di Maldini e reti di Cipot e Shomurodov. Semplici ritrova Zoet in gruppo, lavoro personalizzato invece per Bastoni, Holm e Moutinho.

Fonte: acspezia.com

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale