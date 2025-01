Sparta Praga, ufficializzato un prestito prima dell’Inter: arriva proprio in Italia!

Non solo impegni sul campo per lo Sparta Praga. C’è anche il mercato ad impegnare il club austriaco, a poche ore dalla sfida di Champions League contro l’Inter. Ecco qual è l’operazione ufficializzata.

TRA CAMPO E MERCATO – Mentre si prepara ad affrontare l’Inter per la settima sfida della stagione in Champions League, lo Sparta Praga risulta impegnato anche sul mercato. Di pochi minuti fa, infatti, la notizia del prestito di uno dei calciatori di Lars Friis ad un club italiano. Si tratta di Markus Solbakken, centrocampista norvegese di ventiquattro anni, che terminerà la stagione in Serie B, al Pisa. Di seguito il comunicato ufficiale col quale lo Sparta Praga informa dell’operazione, a poche ore dalla sfida casalinga contro l’Inter.

Sparta Praga, movimenti di mercato prima di sfidare l’Inter: ecco i dettagli su Solbakken

IL COMUNICATO – «Markus Solbakken si trasferisce al Pisa SC, attualmente seconda squadra della Serie B. Il centrocampista norvegese, 24 anni, sarà in prestito in Italia fino alla fine della stagione, con un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo inclusa nell’accordo. Solbakken è entrato a far parte dello Sparta nel gennaio 2024. Durante il suo periodo al Letná, ha festeggiato la doppietta nazionale e ha contribuito alla qualificazione della squadra alla fase a gironi della Champions League. Ha giocato 39 partite ufficiali con la nostra maglia, segnando un gol, a dicembre dell’anno scorso contro i Bohemians. Ora, acquisirà ulteriore esperienza in prestito al Pisa. Markus, in bocca al lupo per l’Italia!».