Sparta Praga a specchio contro l’Inter! La probabile formazione

Domani sera, al Stadion Letná, lo Sparta Praga ospiterà l’Inter nella settima giornata del girone campionato della Champions League. Una sfida importante per entrambe le formazioni, con obiettivi diversi: i cechi puntano a riscattarsi dopo una serie di risultati negativi, mentre i nerazzurri cercano punti preziosi per consolidare la loro posizione tra le prime otto squadre della competizione. Ecco la probabile formazione dei padroni di casa.

PROBABILE FORMAZIONE – Il tecnico dello Sparta Praga, Lars Friis, ha confermato l’intenzione di schierare un modulo speculare a quello dell’Inter, il 3-5-2. La formazione titolare vedrà Vindahl tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Vitik, Panak e Sorensen. Sulle fasce agiranno Wiesner e Rynes, pronti a coprire e sostenere la manovra offensiva. In mezzo al campo, spazio a Kairinen, Sadilek e Laci, chiamati a contrastare la fisicità e la qualità del centrocampo nerazzurro. In attacco, la coppia Birmancevic-Olatunji sarà il perno su cui si concentreranno le speranze offensive della squadra ceca. Dopo la lunga pausa invernale, il campionato ceco è ripreso lo scorso 10 gennaio (era fermo dal 15 dicembre) con lo Sparta Praga che ha raccolto due vittorie ed attualmente è terzo nel campionato locale. In Champions lo Sparta ha perso le ultime 4 partite giocate e si trova a 4 punti di distanza dall’ultimo posto.

La probabile formazione dello Sparta Praga

Sparta Praga (3-5-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Kairinen, Sadilek, Laci, Rynes; Birmancevic, Olatunji.