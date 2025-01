Lo Sparta Praga sfida l’Inter: un ex Serie A dal 1′! Occhi su uno – CdS

In serata l’Inter sarà ospite dello Sparta Praga per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Un ex Serie A dal primo minuto, la vera insidia è un’altra.

CECHI PRONTI – Verso Sparta Praga-Inter, match valido per la settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. Se Simone Inzaghi ha ancora un dubbio a centrocampo tra Davide Frattesi e Nicolò Barella, il suo collega sulla panchina dei cechi, Lars Friis, invece sembra già avere pochi dubbi sulla formazione da mandare in campo contro i campioni d’Italia. Dal primo minuto ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Lukas Haraslin. Il centrocampista offensivo ha giocato in Italia indossando le maglie di Sassuolo e Parma, realizzando complessivamente un solo gol in Serie A (col Sassuolo) e tredici nel campionato Primavera (col Parma). Giocatore dalla buona tecnica di base, ma non particolarmente concreto sotto porta. Il vero giocatore da tenere d’occhio però si chiama Victor Olatunji, capocannoniere della squadra ceca con dieci gol in trentuno partite stagionali (già due gol in Champions League). Il nigeriano, classe 1999, guiderà l’attacco dei cechi nel 3-4-2-1 di Friis. Di seguito la probabile formazione di Sparta Praga-Inter secondo il Corriere dello Sport.

La probabile formazione di Friis per Sparta Praga-Inter

Sparta Praga (3-4-2-1): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji.