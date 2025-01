Sparta Praga-Inter 0-1, il tabellino della partita di Champions League

Sparta Praga-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025.

MINIMO SINDACALE – Ancora una vittoria di misura per l’Inter in Champions League, la quarta in sette giornate sempre per 1-0. Basta un gol di Lautaro Martinez in avvio per piegare la resistenza dello Sparta Praga, che fa poco e niente per pareggiarla ma rimane comunque in partita fino al 95′. Gara molto brutta, giocata a ritmi bassissimi, ma quello che serviva (i tre punti) è arrivato. E, considerato come si sta mettendo la classifica, è quello che conta: mercoledì contro il Monaco un pareggio darebbe l’aritmetica certezza della qualificazione diretta agli ottavi (ossia tra le prime otto della fase campionato), ma bisognerà vedere i calcoli. Questo il tabellino di Bayer Leverkusen-Inter.

SPARTA PRAGA-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Sparta Praga (3-4-1-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner (79′ Suchomel), Sadilek, Kairinen, Rynes (69′ Zeleny); Laçi; Birmancevic (74′ Haraslin), Olatunji (79′ Krasniqi).

In panchina: Surovcik, Heerkens, Ross, Danek, Pesek, Rus, Penxa.

Allenatore: Lars Friis.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries (64′ Darmian), Barella (63′ Frattesi), Asllani (71′ Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (71′ Carlos Augusto); M. Thuram, Lautaro Martinez (82′ Taremi).

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Buchanan, Zanchetta, Re Cecconi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez della federazione spagnola (Naranjo – Sanchez Rojo; Soto Grado; VAR Martinez Munuera; A. VAR Gomez).

Gol: 12′ Lautaro Martinez.

Ammoniti: Dumfries, Asllani (I), Olatunji, Krasniqi (S).

Recupero: 0′ PT, 5′ ST.