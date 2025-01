Sparta Praga-Inter, deciso il programma della vigilia: tutti i dettagli!

Stilato il programma della vigilia di Sparta Praga-Inter. Non solo le conferenze degli allenatori, ecco tutti gli impegni previsti per le due squadre.

IL PROGRAMMA – La squadra di Simone Inzaghi è chiamata ad un ulteriore sforzo. Nell’impegnativo calendario di gennaio, infatti, è segnata di rosso Sparta Praga-Inter, in programma mercoledì 22. La settima gara della prima fase di Champions League vedrà in nerazzurri partire alla volta di Praga, dove alle ore 21.00 ci sarà il fischio d’inizio presso lo Stadion Letná (rinominato ‘epet ARENA’). I due allenatori, Simone Inzaghi e Lars Friis, presenteranno la gara in conferenza stampa di fronte ai giornalisti. Ma il programma della vigilia della sfida di Champions League non finisce qui.

Sparta Praga-Inter, tutto il programma della vigilia della gara di Champions League

GLI ALLENAMENTI – Prima delle conferenze stampa, infatti, alla vigilia della gara di Champions League si terrà la rifinitura di Sparta Praga e Inter. Per entrambe le squadre le sedute di allenamento, come di consueto, saranno aperte ai media per i primi quindici minuti. Alle ore 10.30 di martedì 21 gennaio saranno a lavoro gli uomini di Friis, presso lo Strahov Training Centre di Praga. Alle ore 12.00, invece, toccherà ai nerazzurri di Inzaghi, con la sessione in scena al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Poi la partenza dei nerazzurri per la destinazione della trasferta, sempre alla vigilia del match.