Sparta Praga-Inter 0-1, l’MVP ha un solo vincitore: ecco chi è!

Sparta Praga-Inter è finita 0-1 a favore dei nerazzurri, grazie alla rete di Lautaro Martinez. Svelato anche il migliore in campo.

IL VINCITORE – Sparta Praga-Inter 0-1 allo Stadion Letna con gol di Lautaro Martinez. Ed è proprio il Toro a vincere il premio come MVP della partita. D’altronde, ha deciso lui la partita con un gol segnato al dodicesimo minuto al volo su assist di Alessandro Bastoni. Un gol meraviglioso che gli è valso il premio come MVP. Lautaro Martinez ritorna al gol in Champions League dopo quasi quattro mesi: l’ultima volta lo scorso primo di ottobre durante Inter-Stella Rossa 4-0 a San Siro.