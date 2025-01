Sparta Praga-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha vinto per 1-0 nella settima e penultima giornata della fase campionato della Champions League. Cinque dati statistici e curiosità sulla partita giocata tra Sparta Praga e Inter giocata allo Stadion “Letna” di Praga.

Sparta Praga-Inter 0-1: curiosità e dati statistici della partita

14 – Lautaro Martinez ha segnato il suo quattordicesimo gol in Champions League, raggiungendo Adriano come capocannoniere dell’Inter nella competizione. Il Toro ha raggiunto due grandi attaccanti nerazzurri nel giro di tre giorni: contro l’Empoli in campionato ha toccato quota 111 gol in Serie A come Mauro Icardi e adesso appunto eguagliato in Champions Adriano.

5 – L’Inter rimane imbattuta contro avversarie della Repubblica Ceca in UEFA Champions League, con tutti e cinque (compreso quello di ieri) i precedenti arrivati dal 2019/20 in avanti.

4 – Come le vittorie per 1-0 dell’Inter nelle prime sette giornate di campionato. In sequenza, i nerazzurri hanno battuto con lo stesso risultato lo Young Boys, l’Arsenal, il Lipsia e Sparta Praga. “Corto musismo”

6 – Sommer ha conquistato il sesto clean sheet in sette partite stagionali di Champions League. L’unico gol subito rimane quello di Mukiele al 90′ di Bayer Leverkusen-Inter alla Bay Arena.

285 – I nerazzurri sono stati sotto nel punteggio complessivamente per soli 285 secondi nel torneo in corso, meno di ogni altra squadra.