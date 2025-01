Sparta Praga-Inter, attese tre novità rispetto all’Empoli – Sky

Sparta Praga-Inter si disputerà stasera 22 gennaio alle ore 21 allo Stadion Letnà. Di seguito gli ultimi aggiornamenti per il match.

IL PUNTO – A presentare Sparta Praga-Inter, sfida valida per la settima giornata della Champions League 2024-2025, l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «Tutti sanno che si tratta di una partita molto importante, sia calciatori e staff tecnico che tifosi. La partita non sarà semplice, è chiaro che la seconda parte di Champions League dei cechi non è stata strepitosa. Dovrebbero essere tre i cambi rispetto alla partita contro l’Empoli, con il ritorno di Bastoni, Mkhitaryan e Thuram dal primo minuto. Per il resto, non sono attese novità per una sfida in cui i tre punti avvicinerebbero moltissimo i nerazzurri al passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione».

Sparta Praga-Inter, un imperativo per Inzaghi

LE DIRETTIVE – Inzaghi non ricorrerà alle rotazioni per l’importantissimo match di Champions League contro la squadra di Praga. A differenza delle altre 6 sfide di questa competizione, dunque, si potrà assistere all’Inter in “formato deluxe” nel segno della consapevolezza di quanto i tre punti possano incrementare in maniera considerevole le ambizioni di accesso immediato agli ottavi di finale. Per questo motivo, vedere sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram dall’inizio sarà la prova tangibile di un orientamento molto chiaro dello staff tecnico e della dirigenza nerazzurra: il futuro si decide ora.