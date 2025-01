Sparta Praga-Inter, assente anche Marotta: il motivo – Sky

Sparta Praga-Inter si disputerà domani 22 gennaio alle ore 21. Di seguito gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida di Champions League.

IL PUNTO – Sparta Praga-Inter sarà la settima gara di questa Champions League per i nerazzurri. A presentare il match è stato l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, espressosi in questi termini sul punto: «L’Inter è messa bene a 13 punti, ma deve vincere con i cechi e probabilmente contro il Monaco per blindare l’accesso diretto agli ottavi di finale. Acerbi non parte per Praga, ha già lasciato il centro sportivo. Ieri non si era allenato in gruppo, non si sente pronto e non è a posto a livello fisico. Assente anche Marotta a causa di un intervento che ha subìto, ma seguirà i nerazzurri da casa. Un vantaggio per l’Inter può essere che i cechi non giochino da dicembre. Ci sono le condizioni per poter approfittare di questa realtà, con la squadra di casa che ha totalizzato solo 4 punti in Europa ed è al momento terza in campionato».

Sparta Praga-Inter, un obiettivo soltanto!

L’IMPERATIVO – Consapevole del fatto che i 13 punti finora collezionati non possano considerarsi abbastanza per poter essere certi del passaggio diretto del turno, i nerazzurri sono costretti a uscire da Praga con il bottino pieno. Le condizioni in cui lo Sparta arriva alla sfida, cui si aggiunge la superiorità dell’Inter dal punto di vista tecnico e dell’esperienza in questa competizione, rendono imperativo un successo da parte della squadra di Simone Inzaghi. Con l’obiettivo di certificare ufficiosamente, anche se non formalmente, il passaggio immediato agli ottavi di finale della Champions League.