Sparta Praga-Inter, Asllani titolare! Le ultime sulla formazione – Sky

Domani alle ore 21 l’Inter sarà ospite dello Sparta Praga per la settima giornata di UEFA Champions League. Simone Inzaghi porta sorprese, una è la conferma di Kristjan Asllani. Le ultime sulla formazione da Sky Sport.

AGGIORNAMENTI – Sparta Praga-Inter è la partita in programma domani sera alle ore 21 valida per la settima giornata di UEFA Champions League. La squadra nerazzurra può ipotecare la qualificazione tra le prime 8 in vista degli ottavi di finale, ma la trasferta in Repubblica Ceca non è delle più semplici. Le scelte sono limitate, le assenze non aiutano sicuramente. Francesco Acerbi ha saltato l’allenamento odierno in gruppo e non sarà a disposizione per la gara europea. Assieme a lui non garantiscono la presenza Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck, che lavorano per rientrare settimana prossima tra Monaco e derby. A centrocampo in occasione del match di Praga Inzaghi riproporrà ancora una volta Kristjan Asllani. Fino a ieri sembrava in svantaggio rispetto a Piotr Zielinski in cabina di regia, ma alla fine sarà lui a prendere le redini del reparto con Nicolò Barella e il rientro dal primo minuto di Henrikh Mkhitaryan. Previsti altri due cambi rispetto alla partita con l’Empoli, di seguito la probabile formazione.

Sparta Praga-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.