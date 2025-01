Sparta Praga-Inter 0-1 al 45′, decide fin qui una magia di Lautaro Martinez!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Sparta Praga-Inter, sfida valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Sono dodici i minuti sufficienti all’Inter per passare in vantaggio sul campo dello Sparta Praga. Azione insistita sulla trequarti avversaria con Bastoni che mette sul secondo palo un cross potente, Lautaro Martinez si presenta in posizione defilata e in acrobazia schiaccia a terra il pallone trovando una traiettoria impossibile per il portiere dei cechi. La partita si addormenta dopo la rete, fino al 34′ quando è la squadra di casa a rendersi pericolosa: Birmancevic stoppa palla in mezzo all’area e lascia partire una potente conclusione su cui è attentissimo Sommer a intervenire per evitare il pari. Poco dopo è Barella ad avere sui piedi l’occasione d’oro per il raddoppio, ma spara incredibilmente alto. Non succede null’altro fino a fine primo tempo, che si chiude sullo 0-1 per i nerazzurri.

SPARTA PRAGA-INTER 0-1

Gol: Lautaro Martinez al 12′