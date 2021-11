Spalletti, brutte notizie per Inter-Napoli? Un giocatore a rischio

Luciano Spalletti potrebbe dover fare a meno di Adam Ounas per Inter-Napoli. Un indizio arriva dalla gara di oggi tra Algeria e Burkina Faso, dove l’attaccante dei partenopei è stato costretto a sedere in tribuna.

POSSIBILE ASSENZA – Adam Ounas potrebbe non essere della partita in Inter-Napoli. Come riporta dzfoot.com, portale algerino, il giocatore infatti non era presente oggi nella distinta della gara tra Algeria e Burkina Faso di qualificazione ai Mondiali. Ci sarebbe un problema fisico alla base della scelta, anche se resta ancora da valutarne entità e tempi di recupero. Quel che è certo è che si tratta di una notizia comunque preoccupante per Luciano Spalletti in vista della gara di domenica.