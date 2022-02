Spalletti amato dai tifosi e ripudiato dai dirigenti: Napoli-Inter è la sua partita – CdS

Spalletti vivrà i 90′ più recupero forse più importanti della sua recente carriera. Dopo i due anni di stop post-esonero da parte dell’Inter, l’attuale allenatore del Napoli sogna di riscrivere la storia. Come analizzato sulle pagine del Corriere dello Sport odierno, Napoli-Inter non sarà mai una partita normale

PRESENTE VS. PASSATO – Quella di domani – sabato 12 febbraio – non può essere una partita come le altre per Luciano Spalletti, che prima ha ricostruito l’Inter e ora con il Napoli vuole sognare. Sarà una Napoli-Inter speciale per l’ex tecnico nerazzurro. Il giornalista Giancarlo Dotto sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola, nel descrivere i sentimenti spallettiani, parla di “resistente malinconia di un uomo che ha vissuto la schizofrenia di sentirsi amato dai tifosi e ripudiato dai dirigenti”. Dopo aver riportato l’Inter in Champions League, Spalletti si ritrova messo alla porta senza un vero perché. Per poi scoprire che il perché ha un nome e un cognome: Antonio Conte, che poi sfrutterà lo zoccolo duro costruito nel biennio precedente dal tecnico toscano. Ma adesso l’Inter – mai stata veramente “sua” – rappresenta il passato per Spalletti. Che, dopo aver conquistato anche l’ambiente napoletano, da domani scoprirà se è possibile sognare davvero in grande. Sì, questa non può essere una partita come le altre.

Fonte: Corriere dello Sport – Giancarlo Dotto

