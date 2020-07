SPAL-Inter 0-4, il tabellino della partita della 33ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

SPAL-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-4. Questo il tabellino della partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020.

SECONDI! – L’Inter travolge una SPAL ormai destinata alla retrocessione e si prende il secondo posto in classifica in Serie A, stavolta in solitaria. Ci vogliono trentasette minuti per sbloccarla, ma quando Antonio Candreva apre il conto diventa tutto molto più semplice. Nella ripresa arrotondano il punteggio Cristiano Biraghi, Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini: bene anche per la differenza reti. Questo il tabellino di SPAL-Inter.

SPAL-INTER 0-4 – IL TABELLINO

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari (81′ Salamon), Bonifazi, Reca (67′ Cionek); Strefezza (66′ D’Alessandro), Dabo, Valdifiori, Murgia (82′ Tunjov); Petagna, Cerri (75′ Di Francesco).

In panchina: Thiam, Meneghetti, Missiroli, Floccari, Castro, Felipe, Tomovic.

Allenatore: Luigi Di Biagio

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (63′ D’Ambrosio); Candreva (79′ Pirola), Brozovic, Gagliardini (74′ Borja Valero), Biraghi (63′ Young); Eriksen; Sanchez (79′ Esposito), Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, Berni, de Vrij, Moses, Asamoah, Agoumé

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia (Alassio – Gori; Abbattista; VAR Doveri; A. VAR Di Iorio)

Gol: 37′ Candreva, 55′ Biraghi, 60′ Sanchez, 73′ Gagliardini

Ammoniti: Bastoni, Biraghi, Ranocchia (I), Valdifiori, Murgia (S)

Recupero: 1′ PT, 0′ ST