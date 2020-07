SPAL-Inter per il secondo posto in solitaria, evitando...

SPAL-Inter per il secondo posto in solitaria, evitando ulteriori rimpianti

SPAL-Inter è l’ultima partita della trentatreesima giornata di Serie A, che oggi vedrà anche Torino-Genoa (ore 19.30). Alle 21.45 a Ferrara i nerazzurri possono tornare al secondo posto in classifica in solitaria, ma devono soprattutto evitare di pensare a rimpianti e sprechi.



CHE COSA SAREBBE POTUTO ESSERE… – SPAL-Inter, con pochissimo in più rispetto a quanto fatto sinora, poteva essere la partita dell’aggancio o quasi. Bastava non fare una serie inenarrabile di stupidaggini nelle partite contro Bologna e Verona, per avere quei punti che avrebbero permesso di essere a un passo dalla Juventus, balbettante anche ieri a Reggio Emilia. Invece si gioca “solo” per il secondo posto, e anche andando a -6 dalla capolista è difficile pensare alla rimonta: i bianconeri dovrebbero sbagliare ancora troppo. La piazza d’onore non è però un ripiego, e va conquistata senza fare troppo gli schizzinosi. Battere la SPAL consentirebbe di ricacciare indietro Atalanta e Lazio, la prima che corre a mille e la seconda che va molto piano: il quarto posto è da evitare (vedi articolo), quindi di punti ne servono ancora.

NUOVA RIVOLUZIONE? – Per SPAL-Inter Antonio Conte dovrebbe ancora cambiare. Non in attacco, dove il redivivo Lautaro Martinez e Alexis Sanchez faranno ancora coppia perché Romelu Lukaku non ha recuperato, ma soprattutto dietro. Diego Godin è squalificato, Stefan de Vrij è diffidato e domenica c’è la Roma, quindi occhio ad Andrea Ranocchia. Poi c’è il solito dubbio su Christian Eriksen, che dopo gli otto minuti (troppo pochi…) col Torino cerca finalmente una maglia da titolare e continuità. Infine Samir Handanovic: malissimo lunedì, ma paradossalmente l’Inter è ora la miglior difesa (vedi articolo). SPAL ormai spacciata, per l’ex Luigi Di Biagio c’è da guadagnare la fiducia per la prossima stagione (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 il countdown vero e proprio a SPAL-Inter con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su DAZN.