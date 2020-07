SPAL-Inter occasione colta: clean sheet e miglior difesa

Condividi questo articolo

SPAL-Inter per i nerazzurri nascondeva un test difensivo. I limiti degli avversari andavano sfruttati per dimostrare passi avanti nella fase difensiva. Missione compiuta.

SERVIVA UN SEGNALE – L’Inter in difesa ha balbettato più volte in stagione, lo abbiamo detto e ripetuto. Anche in partite controllate senza patemi i nerazzurri hanno subito gol per i motivi più improbabili (ogni riferimento al Torino è voluto). Contro la SPAL quindi ci si attendeva qualcosa da questo punto di vista, una risposta sul campo. Che è arrivata.

SPAL SPUNTATA – La SPAL sembrava essere il cliente ideale per ritrovare qualche certezza difensiva. Parliamo del peggior attacco del campionato, oltre che di una squadra ultima e ormai già in B. L’Inter non ha fatto la pazza. E ne ha approfittato, limitando gli avversari a 8 tiri, di cui solo 1 in porta per di più deviato. Risultato zero gol subiti, un evento quest’anno non così scontato.

DIFESA AL TOP – Contro la SPAL l’Inter aveva una partita sulla carta semplice, ma poi bisogna sempre vedere cosa succede in campo. Gli uomini di Conte hanno dato un bel segnale di solidità, cogliendo un’ottima occasione. Un’iniezione di fiducia sempre importante. Anche perché i nerazzurri grazie agli zero gol subiti sono ancora la miglior difesa in Serie A.