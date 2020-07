SPAL-Inter, da Conte nuova gestione del post partita: cambio dopo Verona

SPAL-Inter si è conclusa da un’ora e Conte può già pensare alla Roma, partita in programma domenica alle 21.45. Il tecnico cambia abitudini rispetto a quanto fatto la settimana scorsa, dopo la trasferta di Verona.

DOPPIO VIAGGIO – SPAL-Inter ufficialmente non è ancora finita, almeno a livello di trasferta. Antonio Conte ha deciso che la squadra dormirà a Ferrara, per fare poi ritorno a Milano soltanto in mattinata. Questo perché, dovendo rigiocare fra nemmeno settanta ore (domenica alle 21.45 in casa della Roma), si è preferito evitare di fare l’alba con un viaggio notturno. Dopo Verona, esattamente una settimana fa, l’Inter era tornata alle 4 e la fatica si era fatta sentire. C’era però un giorno in più di tempo, giocando peraltro al Meazza col Torino, stavolta invece non c’è spazio per recuperare ed ecco spiegato il motivo. La speranza è che, rispetto a stasera, per Roma partano anche Nicolò Barella e Romelu Lukaku, in via di guarigione dopo i rispettivi infortuni. Qui le parole di Conte, nel post partita di SPAL-Inter, a spiegare la scelta.