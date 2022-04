Sozza designato per Inter-Roma, giallorossi (e Mourinho) infastiditi – TS

Simone Sozza sarà l’arbitro che dirigerà Inter-Roma in programma domani alle 18. Non sono mancate, però, le polemiche in merito alla designazione

INFASTIDITI – Inter-Roma non è stata nemmeno giocata e sono già partite le polemiche sull’arbitraggio. Secondo quanto rifesce Tuttosport, il club giallorosso e José Mourinho, sarebbero infastiditi dalla scelta di Rocchi di designare Simone Sozza come arbitro della sfida di San Siro. Il motivo? Il direttore di gara è milanese di nascita a fa parte della sezione di Seregno (Monza). Questa scelta avrebbe inasprito gli animi dell’ambiente giallorosso, già in aperta polemica con gli arbitri in questa stagione.

Fonte: Tuttosport – Francesco Tringali