Sozza arbitro di Inter-Roma: esordio assoluto ma già con polemiche

Sozza sarà l’arbitro di Inter-Roma, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Seregno, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Roma sarà la prima partita per Simone Sozza come arbitro dei nerazzurri. Eppure la designazione ha creato un polverone, evitabilissimo, sponda giallorossa per la provenienza del direttore di gara. È nato a Milano, è della sezione di Seregno, lato Roma dicono che favorirà “per forza” l’Inter. Con tanto di fake news create ad arte definendolo tifoso nerazzurro da bambino. Una serie di stupidaggini da premio. Tanto che bisogna ricordare come Sozza abbia già diretto una sfida fra una milanese e una romana: Milan-Lazio dei quarti di finale di Coppa Italia, lo scorso 9 febbraio. Il risultato? 4-0. Sozza è reduce da Udinese-Salernitana di mercoledì (0-1) ed è considerato dai vertici arbitrali uno dei migliori in stagione: buona partita, ne avrà bisogno.