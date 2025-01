Sozza arbitro di Inter-Milan, finale Supercoppa: precedente da sogno

Sozza sarà l’arbitro di Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana in programma questa sera alle 20 italiane a Riad. i seguito la scheda del fischietto di Seregno.

CINQUE PRECEDENTI – Simone Sozza da Seregno arbitrerà Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana, in programma questa sera a Riad. Si tratta di uno degli arbitri più giovani e promettenti della classe arbitrale italiana. Fischietto su cui il designatore Gianluca Rocchi, ieri presente a Open VAR dove è ritornato pure sull’episodio Denzel Dumfries-Zambo Anguissa, punta tantissimo. Sozza dirigerà l’Inter per la sesta volta in carriera. Il bilancio è più che positivo: cinque vittorie di fila. Nei precedenti ha diretto la Beneamata contro Roma (3-1 a San Siro), Sassuolo (1-2), Napoli (1-0), Milan (5-1) e Atalanta (1-2). Dunque, tra i precedenti c’è pure un derby di Milano. E che derby per i colori nerazzurri: la clamorosa manita della scorsa stagione. Ora un nuovo derby della Madonnina, dal valore sicuramente diverso perché si tratta di una finalissima che si giocherà lontano da San Siro.

Sozza arbitro di Inter-Milan, il rendimento attuale

BILANCIO – Sozza, prima di dirigere Inter-Milan in finale di Supercoppa italiana, è già reduce da sedici presenze stagionali tra Serie A, Serie B, Europa League e Nations League. Sozza ha diretto in stadi pesanti come l’Old Trafford, dove ha arbitrato Manchester United-Twente. Mentre in Italia, Rocchi gli ha assegnato due match non banali: Fiorentina-Roma 5-1 e Juventus-Torino 2-0. In sedici presenze, estratti complessivamente cinquantanove ammonizioni e una sola espulsione. Rosso a Mario Hermoso nella partita del Franchi.